روسيا تثمن موقف تركيا بشأن التطورات في أوكرانيا

الوكيل الإخباري-ثمنت روسيا، اليوم الأربعاء، موقف تركيا بخصوص مستجدات الوضع في أوكرانيا، بالرغم من وجود خلافات في وجهات النظر بين الطرفين.

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وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في موسكو: "إذا تطرقنا إلى السياسات الخارجية، فيكمن الموضوع الرئيس بالنسبة لنا اليوم في مستجدات الوضع في أوكرانيا وضرورة تسويته بأسرع وقت ممكن".



وأضاف لافروف: "بحثنا تطورات الوضع في سوريا وليبيا ومنطقة قرة باغ جنوب القوقاز وأفغانستان، بالإضافة إلى الأجندة الثنائية المكثفة".

بترا

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