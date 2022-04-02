روسيا تجري تدريبات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط

الوكيل الإخباري-اجرت سفن حربية تابعة للأسطول الحربي الروسي تدريبات عسكرية في مياه البحر الأبيض المتوسط لمكافحة الغواصات.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي اليوم السبت، "مجموعة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي، بالتعاون مع سفن من تشكيلة أسطول المحيط الهادئ الروسي نفذت تدريبات على مكافحة الغواصات في البحر الأبيض المتوسط".



وأضاف البيان " طواقم الطراد حامل الصواريخ المارشال أوستينوف والفرقاطة "الأميرال كاساتونوف"، والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات، نفذت مهام البحث عن غواصات العدو الوهمي". --(بترا)



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