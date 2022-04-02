السبت 02-04-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة تؤكد توفر السلع بالاسواق وتُحذر من تجاوز السقوف السعرية

الإفتاء توضح حالات يُبطل فيها الصيام

قرض من فرنسا للأردن بقيمة 150 مليون يورو

توضيح حول صرف قسائم شرائية بقيمة 30 دينار للأسر العفيفة بداية رمضان

ضبط مركبة كانت تسير بعكس السير على طريق عمّان - إربد

عطاء جديد من الحكومة لشراء 120 ألف طن شعير

الصحة تعلن دوام المراكز الصحية وعيادات المستشفيات في رمضان

تونس تضرب موعدا ناريا مع فرنسا في كأس العالم

التنمية توضح حول تظلمات الدعم النقدي الموحد المرفوضة

الأردن يدعو الجانب الأميركي لتجديد اتفاقية منحة القمح

السبت، 02-04-2022 03:01 م

روسيا تجري تدريبات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط

624827214236042ebb1e04d0


الوكيل الإخباري-اجرت سفن حربية تابعة للأسطول الحربي الروسي تدريبات عسكرية في مياه البحر الأبيض المتوسط لمكافحة الغواصات.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي اليوم السبت، "مجموعة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي، بالتعاون مع سفن من تشكيلة أسطول المحيط الهادئ الروسي نفذت تدريبات على مكافحة الغواصات في البحر الأبيض المتوسط".


وأضاف البيان " طواقم الطراد حامل الصواريخ المارشال أوستينوف والفرقاطة "الأميرال كاساتونوف"، والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات، نفذت مهام البحث عن غواصات العدو الوهمي". --(بترا)

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2261748_1465531619

تونس .. اضراب عام لمؤسسات الاعلام اليوم

الجيش-الروسي-يبدأ-انسحابه-من-المناطق-الحدودية-الأوكرانية-1619166314219_large

روسيا تعلن تقدماً عسكرياً في أوكرانيا

423089

الصين: لسنا طرفا بالنزاع الأوكراني الروسي وندعم المفاوضات بين الجانبين

174147195_3868505346570343_824780968900949900_n

فلسطين .. آلاف المصلين يؤدون أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى -فيديو

ثثثث

الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال رمضان

DST_1715851_3186792_76_6_2022040123205007 (1)

بعد رفع القيود.. اقامة اول صلاة تراويح في الحرمين الشريفين -فيديو وصور