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الخميس، 15-09-2022 03:58 م

روسيا تحدد "خطاً أحمر" للولايات المتحدة في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إنه إذا قررت الولايات المتحدة تزويد كييف بصواريخ أبعد مدى، فإنها ستتجاوز "الخط الأحمر" وتصبح "طرفاً في الصراع".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية، إن روسيا "تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيها".

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وزودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ متطورة يمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومتراً، بينما تحجم حتى الآن عن الإعلان صراحة أنها سترسل صواريخ يتجاوز مداها مثلي هذا المدى.


ويقول مسؤولون أمريكيون إن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الصواريخ الأمريكية لضرب الأراضي الروسية.


وقالت زاخاروفا: "إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ أبعد مدى، فإنها ستتجاوز الخط الأحمر، وستصبح طرفاً مباشراً في الصراع".


وتطالب أوكرانيا وتتسلم بالفعل كميات كبيرة من الأسلحة من الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين لدعمها في مقاومة القوات المسلحة الروسية التي بدأت عملية عسكرية لها في فبراير.


وتقول موسكو إنها أرسلت قواتها حتى لا تصبح أوكرانيا منطلقاً لعدوان غربي عليها، إلى جانب الدفاع عن المتحدثين باللغة الروسية.


وتنفي كييف وحلفاؤها الغربيون هذه المزاعم وتعتبرها ذرائع لا أساس لها لشن "حرب عدوانية على النمط الإمبراطوري".

 

البيان

 




 

 


 

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