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الثلاثاء، 29-03-2022 01:21 م

روسيا تحذر الناتو من إرسال منظومات دفاع جوي وطائرات إلى أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-شدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم، على أن روسيا سترد بشكل مناسب إذا تم تنفيذ خطط عدد من دول الناتو لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي.

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وقال  شويغو اليوم الثلاثاء: "نتابع تصريحات قادة دول الناتو الفردية بشأن نيتهم تزويد أوكرانيا بطائرات وأنظمة دفاع جوي. إذا تم تنفيذها، فسنرد بشكل مناسب".

كما أعلن وزير الدفاع الروسي، إتمام المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي أطلقتها موسكو في 24 فبراير الماضي لدواع أمنية.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الجيش الأوكراني تعرض لخسائر فادحة في ظل العملية العسكرية مما يسمح بتركيز الجهود على تحقيق الهدف الرئيسي للعملية وهو تحرير دونباس.

وعن المرتزقة الأجانب الذين يستعين بهم النظام الأوكراني في المواجهة مع روسيا، قال شويغو، إنه تم تحيد حوالي 600 من المرتزقة الأجانب في الأسبوعين الماضيين في أوكرانيا.

كذلك حذر شويغو من أن التوزيع غير المنضبط للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا قد يشكل تهديدا لأوروبا.

كذلك أكد وزير الدفاع الروسي أن المواطنين الروس (المجندين الإلزاميين) الذين استدعوا للخدمة العسكرية في هذا الربيع لن يتم إرسالهم إلى أي مناطق ساخنة، في إشارة إلى أوكرانيا.

ولفت الوزير الروسي إلى أن جميع المجندين الذين استدعوا لتأدية الخدمة العسكرية الربيع الماضي سيتم تسريحهم من الخدمة بعد انتهاء مدتها، وتبلغ فترة الخدمة العسكرية في روسيا مدة عام واحد.

 

روسيا اليوم

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