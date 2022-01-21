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الجمعة، 21-01-2022 09:42 م

روسيا تحذر الولايات المتحدة الأمريكية من تجاهل مخاوفها الأمنية

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الوكيل الاخباري - حذرت روسيا، اليوم الجمعة، من استمرار تجاهل الولايات المتحدة الامريكية لمخاوفها الامنية، مشددة على أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

وقالت وزارة الخارجية الروسي، في بيان صحفي بشأن المحادثات في مدينة جنيف السويسرية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: " ناقش الجانبان بشكل مفصل البنود المحورية لمشروعي الاتفاقين القانونيين الدوليين اللذين تم تسليمهما سابقا للولايات المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في الناتو".

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