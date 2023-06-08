روسيا تختار روادا لترسلهم إلى محطتها المدارية الواعدة

الوكيل الإخباري- أعلن مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء أن روسيا تخطط لاختيار رواد لإرسالهم في بعثات إلى محطتها المدارية الواعدة.



وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز: "يتم التخطيط لاختيار رواد لإرسالهم في رحلات إلى المحطة الفضائية الروسية الواعدة (ROS)، وعملية اختيار الرواد ستجري في الفترة ما بين عامي 2023 و2024".



وأشار البيان إلى أن رواد مؤسسة "روس كوسموس" الفاعلين حاليا سيذهبون في رحلات إلى المحطة المدارية الروسية الجديدة أيضا.



وتعمل روسيا حاليا على مشروع محطتها المدارية الواعدة (ROS)، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من وضع التصميم الأولي لهذه المحطة صيف العام الجاري.

اضافة اعلان

روسيا اليوم