روسيا تختبر روبوتات عسكرية مطوّرة متعددة الاستخدامات

الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الجيش الروسي سيختبر قريبا روبوتات SEM-350 العسكرية المطوّرة المتعددة الاستخدامات.



وجاء في منشور للصحيفة:"سيتم إرسال روبوتات SEM-350 المجنزرة التي تم تعديلها إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة ليتم اختبارها من قبل قوات الجيش الروسي، هذه الروبوتات تم تطويرها لتصبح قادرة على نقل حمولة يصل وزنها إلى 400 كلغ".



وتبعا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة "تاس" الروسية من مصادر عسكرية في الجيش فإنه تم اختبار قدرات نسخ من هذه الروبوتات في وقت سابق، لكن النتائج لم تكن مرضية، كونها كانت تستطيع نقل حمولة وزنها 200 كلغ فقط، لذا تم تعديلها وفقا للاقتراحات المقدمة.

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روسيا اليوم