روسيا تخطط لإطلاق أربعة أقمار صناعية عام 2025

الوكيل الاخباري- خططت روسيا لإطلاق أربعة أقمار صناعية كروية في عام 2025، لمعايرة المحطات البصرية الأرضية، وحل المشكلات لمصلحة منظومة غلوناس للملاحة.

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ويشير موقع المشتريات الحكومية، إلى أنه من المقرر في عام 2025 إطلاق أربعة اقمار صناعية كروية: اثنان من نوع Blitz-M2 واثنان من نوع GLASS، بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b من مطار فوستوشني الفضائي مع ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من نوع Gonets-M.



ووفقا للموقع، ستكون مهمة هذه الأقمار "ضمان عملية معايرة نماذج الأجهزة البصرية الكمومية الواعدة التي تعمل لحساب مختلف الجهات الرسمية" وكذلك "ضمان حلول مشكلات مجمع الأجهزة الأساسية التي توفر عمل منظومة غلوناس للملاحة". هذا وستعمل الأقمار الصناعية Blitz-M2 في مدار ارتفاعه 2000 كيلومتر ، والأقمار الصناعية GLASS - في مدار ارتفاعه 5100 كيلومتر.

المصدر: روسياااليوم