روسيا : تخلي أوكرانيا عن الانضمام للناتو يدعم التفاوض على الضمانات الأمنية

الوكيل الإخباري-أكدت الرئاسة الروسية أن تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيساهم في التفاوض بشأن مقترحات الضمانات الأمنية التي قدمتها روسيا إلى الولايات المتحدة الأميركية والحلف.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "إن رفض أوكرانيا بشكل رسمي، لموضوع الانضمام إلى الحلف، سيساعد في صياغة رد ملموس على مخاوف روسيا الأمنية".



وأضاف بيسكوف: "بدون شك سيساعد الرفض المسجل بشكل رسمي من جانب أوكرانيا لفكرة الانضمام إلى الناتو، في دفع المفاوضات قدما. بالطبع هذه خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في صياغة رد أكثر جدوى على المخاوف الروسية".

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