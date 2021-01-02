روسيا.. تدريبات دفاع مدني ضخمة عام 2021 بقيادة بوتين

الوكيل الإخباري - من المقرر أن تشهد روسيا عام 2021، تدريبات ضخمة واسعة النطاق في مجال الدفاع المدني، تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين.



ففي أكتوبر 2020، شهدت البلاد تدريبات للدفاع المدني لعموم روسيا، بالاشتراك مع هيئات السلطة التنفيذية على جميع المستويات.

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وخلال التدريبات، تم تنفيذ عمليات الإنذار والتنبيه، وكذلك جمع العناصر القيادية، ونشر نظام تحكم على جميع المستويات، وتنبيه السكان وإبلاغهم بإجراءات العمل ضد التهديدات المختلفة، بما في ذلك الإنذارات الجوية والكيميائية، وخطر الإشعاع وخطر الفيضانات الكارثية.



وتمركزت قيادة تلك التدريبات، في مقاطعة تفير، شمال موسكو.



ونقلت وكالة " نوفوستي" عن وزير حالات الطوارئ الروسي يفغيني زينيتشيف، قوله: "هذا تحضير لتدريبات واسعة النطاق، بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2021".

المصدر : روسيا اليوم

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