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الإثنين، 01-08-2022 04:42 م

روسيا تدعم أسطول البحر الأسود بسفينة قتالية جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي حصل على سفينة حربية جديدة.

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وجاء في بيان صادر عن الخدمة "انضمت إلى أسطول البحر الأسود الروسي مؤخرا سفينة سيرغي كوتوف التي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 22160، وتم تضمين السفينة في تشكيل حماية منطقة المياه في قاعدة نوفوروسيسك البحرية.. سيبدأ طاقم السفينة قريبا بإجراء تدريبات على تأدية مهام الدوريات على متنها، وبعدها سيبدأ التدريبات لضمها إلى المهمات القتالية".


وتعتبر "سيرغي كوتوف" رابع سفينة تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 22160، وجرى إنزال هذه السفينة إلى المياه أول مرة في ينارير 2021، وبدأت التجارب البحرية عليها نهاية أكتوبر من العام نفسه.

وتتمتع هذه السفينة بمقدار إزاحة للمياه يعادل 1300 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافات 6000 ميل أثناء المهمات، والعمل لمدة 60 يوما دون التزود بالوقود والمؤن.


وتضمن منظومة تسليحها مدافع أوتوماتيكية AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومدافع رشاشة، ومنظومات Gibka وShtil-1 الصاروخية للدفاع الجوي، ومنصات لحمل المروحيات البحرية.

 

RT

 




 

 


 

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