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روسيا تدعم سلاح البحرية في جيشها بسفن جديدة متعددة الاستخدامات

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السبت، 05-06-2021 11:13 ص

روسيا تدعم سلاح البحرية في جيشها بسفن جديدة متعددة الاستخدامات

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الوكيل الاخباري- أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في جيش بلادها سيحصل على سفن جديدة متعددة المهام.

وخلال اجتماع عسكري حضره مؤخرا قال القائد العام لقوات السلاح البحرية في الجيش الروسي، نيكولاي يفمينوف: "تخطط روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 03182 لبناء مجموعة من السفن متعددة المهام لصالح الأسطول البحري الحربي في الجيش".

وأضاف "في الـ 29 من مايو الفائت تسلم أسطول البحر الأسود الروسي أول سفينة من هذا الطراز والتي تحمل اسم الأدميرال باروموف، وطورت هذه السفينة في حوض فولغا لبناء السفن في نيجني نوفغورود، ويجري العمل حاليا في روسيا على تطوير سلسلة من السفن من نفس الفئة".

ومن أكثر ما يميز السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 03182 هو أنها سفن متعددة الاستخدامات يمكن استعمالها لنقل البضائع والحمولات ومعداتها الخاصة تمكنها من العمل كسفن إنقاذ وإطفاء للحرائق التي تشب في المنشآت البحرية أو السفن الأخرى، فضلا عن أن هياكلها المتينة تمكنها من الإبحار في المياه المتجمدة المغطاة بطبقات من الجليد تتراوح سماكتها ما بين 60 و80 سم، وسطوحها مجهزة بمنصات لحمل مروحيات Ка-27 الروسية.

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المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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