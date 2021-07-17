روسيا تدعو اللبنانيين إلى إيجاد حل توافقي لأزمتهم الداخلية

الوكيل الاخباري -

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عبرت موسكو، اليوم السبت، عن مخاوفها بشأن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، داعية إلى إيجاد حل لبناني داخلي للأزمة الحالية في لبنان.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي، اليوم، " أعلن رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، عن تخليه عن تكليف تشكيل الحكومة. للأسف، منذ الموافقة على ترشيحه في تشرين الأول الماضي، لم تتمكن القوى السياسية اللبنانية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل مجلس الوزراء. ويثير القلق كون الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد، قد ازداد سوءا خلال هذه الفترة".