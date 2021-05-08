السبت 08-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تسرب مياه في الزرقاء على وقع انقطاعها لأشهر - فيديو

كندا: اعطاء 400 ألف جرعة من لقاحات كورونا بيوم واحد

دودين لـ الوكيل : الغاء الحظر الجزئي خلال عطلة عيد الفطر سيناقش غداً وقرار هام مرتقب

فرق تفتيش الأمانة توجه 23 انذارا لمنشآت مخالفة

وفيات السبت 8/5/2021

الصحة تحذر من انتكاسة جديدة للوضع الوبائي وتحدد مؤشراً لذلك

أسعار الذهب السبت 8/5/2021

الأقصى يفتح أبوابه لآداء صلاة الفجر والمصلون يكبرون - فيديو

مؤشر حكومي يفرض الغاء الحظر الجزئي وفتح كافة القطاعات

كورونا في الهند.. وفيات قياسية خلال الـ 24 ساعة

السبت، 08-05-2021 09:18 ص

روسيا تدعو المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال في مخيم الهول بسوريا

609629d042360476247cb59d


الوكيل الإخباري- قال غينادي كوزمين نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه يجب على المجتمع الدولي إنقاذ حياة  عشرات الآلاف من الأطفال في مخيم الهول للاجئين في سوريا.

وشدد الدبلوماسي الروسي، في مؤتمر فيديو مفتوح لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "تأثير جائحة كورونا على الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة"، على ضرورة القيام بخطوات عملية، لإعادة هؤلاء الأطفال إلى أوطانهم.

وأشار كوزمين، إلى وجود أكثر من 31 ألف طفل في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، وإلى أنه تم هناك تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وشدد الدبلوماسي، على أنه وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، فإن كافة الدول ملزمة بإعادة مواطنيها، واتخاذ الخطوات لضمان عدم تحول أطفال مواطنيها إلى عديمي الجنسية.

وأكد أن السلطات الروسية، تعمل بنشاط لإعادة مواطنيها القاصرين إلى الوطن من مناطق النزاعات المسلحة، بما في ذلك الأطفال.

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
جراح

الاتحاد الأوروبي: طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس مقلق وغير قانوني

7-59-660x330

العراق : إغلاق قاعدة عين الأسد بالكامل على خلفية هجوم بطائرة مسيرة

صاروخ

تحديد موعد ومكان وصول الصاروخ الصيني إلى الأرض

2021-04-29t043739z_2054486049_rc2g5n91h3qv_rtrmadp_3_space-exploration-china-tianhe-1-1170x600

ولاية سودانية تتأهب لاحتمال سقوط الصاروخ الصيني

هلال

معهد الفلك المصري: عيد الفطر المبارك الخميس المقبل

ايران

إيران .. حريق كبير عند مدخل مدينة بوشهر

أخبار متعلقة
147384736

السفارة الروسية بدمشق ترد على اتهامات البنتاغون

607ea9f942360430756e1f0c

من الذين لا يحق لهم الانتخاب في سوريا؟

9-9

سوريا تحدد الـ26 من آيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

607956a34c59b756586bec89

روسيا تنشئ مصنعا ينتج 'درونات' ثقيلة

6077c6ee4c59b72a4d34bb04

أنباء عن عقوبات أمريكية ضد روسيا سيعلن عنها اليوم

6076a1c7423604209f71ed7c

الخارجية الروسية تعلق على لقاء لافروف وكيري في دلهي