روسيا تدعو الولايات المتحدة لتكثيف الحوار حول بديل لمعاهدة نيو ستارت

الوكيل الإخباري-دعت روسيا، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأميركية إلى تكثيف الحوار للتوصل إلى معاهدة جديدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة بديلا عن معاهدة "نيو ستارت".

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي :" موسكو تتوقع عقد الجولة الأولى من المحادثات الروسية الأميركية حول الاستقرار الاستراتيجي خلال شهر كانون الثاني المقبل".



وأضاف :" أن جوهر هذه المجموعة يجب أن يمثله نص إلزامي، علينا تعميق مناقشة النقاط الدقيقة للأجندة الحالية في إطار الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي خلال الاجتماع المقبل".

بترا