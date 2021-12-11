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السبت، 11-12-2021 04:28 م

روسيا تدعو الولايات المتحدة لتكثيف الحوار حول بديل لمعاهدة نيو ستارت

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الوكيل الإخباري-دعت روسيا، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأميركية إلى تكثيف الحوار للتوصل إلى معاهدة جديدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة بديلا عن معاهدة "نيو ستارت".

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي :" موسكو تتوقع عقد الجولة الأولى من المحادثات الروسية الأميركية حول الاستقرار الاستراتيجي خلال شهر كانون الثاني المقبل".


وأضاف :" أن جوهر هذه المجموعة يجب أن يمثله نص إلزامي، علينا تعميق مناقشة النقاط الدقيقة للأجندة الحالية في إطار الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي خلال الاجتماع المقبل".

 

بترا

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