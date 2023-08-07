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الإثنين، 07-08-2023 11:44 ص

روسيا تدمّر 3 زوارق أوكرانية قرب جزر نهر دنيبر

image - 2023-08-07T114702.699


الوكيل الإخباري - قال ممثل خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون، إن وحدات مجموعة دنيبر القتالية دمرت ثلاثة قوارب تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب جزيرتي بورشوفوي وبيلوجرودي على نهر دنيبر.

وأضاف ممثل خدمات الطوارئ: «خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونتيجة لهجوم شنته وحدات مجموعة دنيبر القتالية في منطقة الجزر، تم تدمير زورقين ومقتل 10 جنود أوكرانيين قرب جزيرة بورشوفوي، كما تم تدمير زورق للعدو ومقتل خمسة جنود أوكرانيين قرب جزيرة بيلوجرودي»، وفق وكالة أنباء تاس الروسية.

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وقال إنه تم تدمير مدفع هاون من عيار 120 مللم بطاقمه وذخائره وموقع أوكراني في منطقة خيرسون، بالإضافة إلى موقع أوكراني قرب بيريسلاف ومدفع هاوتزر دي-30 وذخائره في منطقة كاخوفكا.

 

RT

 




 

 


 

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