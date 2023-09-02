السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

الصحة تؤكد عدم تسجيل الأردن أي إصابة بمتحور كورونا الجديد BA.2.86"

"هيئة الأسرى": الأسير الجريح العواودة بوضع صحي مستقر

الأرصاد: قرب موعد بدء فصل الخريف

مستشفى معان تعلن نتائج فحوصات عمال من شركة خاصة راجعوها أمس

صدور إرادة ملكية سامية

الجغبير: منح الأولوية للمنتجات الأردنية بالمقاصف المدرسية يدعم الصناعة

توضيح بشأن العقد الجماعي الجديد لحماية حقوق العاملين في المدارس الخاصة

ماذا قالت الصحف العالمية في وفاة الملياردير محمد الفايد؟

السبت، 02-09-2023 11:23 ص

روسيا: تدمير 3 زوارق أوكرانيّة حاولت مهاجمة جسر القرم

image (2)


الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود اليوم "السبت" ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم.

اضافة اعلان


وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة عبر تيلغرام أنّه "في 2 سبتمبر، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم".


في 12 أغسطس، أعلنت الدفاعات الجوّية الروسيّة أنّها صدّت هجوماً صاروخياً فوق جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش.

وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضمّ شبه الجزيرة في 2014، استُهدف مراراً بهجمات أوكرانيّة. وهو يُشكّل بنية تحتيّة مهمّة مدنياً وعسكرياً تربط روسيا بشبه الجزيرة.


وتسبّب هجوم في يوليو بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيّارات من الجسر الذي يُستخدم أيضا في نقل معدّات عسكريّة إلى الجيش الروسي الذي يُقاتل في أوكرانيا. وتُستهدف أراضي القرم أيضا بضربات أوكرانيّة.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
د

الأمم المتحدة تعتمد قرارا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

64f302d34c59b75fc17646a4

مكتب زيلينسكي يطلع ساليفان على احتياجات قوات كييف

image (6)

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزر كوريل الروسية

image (3)

قائد انقلاب الجابون: لن نتعجل بإجراء الانتخابات

من-هو-محمد-الفايد

ماذا قالت الصحف العالمية في وفاة الملياردير محمد الفايد؟

64f2dc424236046b56561901

الدفاع الروسية: اعتراض مسيّرتين أوكرانيتين في بيلغورود

أخبار متعلقة
64d34fab4c59b701ec02e8fb (1)

سيناتور أمريكي: فريق من المدرسة الإعدادية لا يمكنه الانتصار على فريق الكلية الجامعية

64d34ac2423604022823e097

CNN: الحرب في أوكرانيا انتقلت إلى مرحلة حرجة

64d1f4204236043b0952f7c6

خبير أمريكي: وعود زيلينسكي بقدرته على مواجهة روسيا ستفضي إلى خلعه

64d1ef1d423604313d066898

مدفيديف: لدينا القوة الكافية لسحق أعدائنا كما فعلنا قبل 15 عاما

64cf8219423604672b5e1794

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: على العدو الركوع متوسلا الرحمة

64cdfc784c59b7321169696d

موسكو: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا مستمرّة بغض النظر عن الانتخابات الأمريكية