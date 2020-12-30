روسيا ترد بالمثل على العقوبات البريطانية في قضية نافالني

الوكيل الإخباري - أعلنت موسكو عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين البريطانيين، ردا على الإجراءات التقييدية التي اتخذتها لندن بحق مواطنين روس في ظل قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

اضافة اعلان



وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها استدعت اليوم الأربعاء سفيرة المملكة المتحدة لدى موسكو، ديبورا برونيرت، وسلمت إليها مذكرة بشأن الرد الروسي على ما تم وصفه بـ"خطوات غير بناءة وعدائية متعلقة بتبني إجراءات تقييدية غير مقبولة وغير مبررة في أكتوبر الماضي بحق بعض المواطنين الروس بزعم تورطهم في حادث أليكسي نافالني".

وتتطابق قائمة العقوبات البريطانية المذكورة مع تلك التي تبناها في أكتوبر الاتحاد الأوروبي وتضم مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة أن الرد الروسي الذي يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل متمثل بتوسيع قائمة المواطنين البريطانيين المحظور دخولهم لأراضي روسيا، لافتا إلى أن القائمة السوداء الجديدة تضم الأشخاص المسؤولين عن "تصعيد الأنشطة العقابية بحق روسيا".



وتنفي روسيا قطعيا المزاعم الغربية بأن نافالني تعرض في 20 أغسطس الماضي للتسميم على أيدي عناصر تابعة لأجهزة المخابرات الروسية، متهمة الغرب بتسييس الموضوع، وبرفض التعاون بهدف الكشف عن حقيقة ما حصل.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



