روسيا ترسل 3 طائرات إطفاء للجزائر

الوكيل الإخباري - أعلن موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية يوم الجمعة أن 3 طائرات إطفاء روسية ستصل صباح يوم غد السبت إلى الجزائر للمساعدة في إخماد حرائق الغابات المستعرة هناك.

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وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قال في كلمة للجزائريين يوم الخميس إن طائرتين إسبانيتين ستصلان يوم الجمعة للإسهام في مكافحة الحرائق، بالإضافة إلى طائرة سويسرية.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعرب عن تضامن بلاده مع الجزائر في ظل ما تشهده من حرائق غابات بمناطق مختلفة، معلنا إرسال طائرتين من طراز "كندير" للمساعدة في إخمادها.



وشهدت الجزائر الأسبوع الأخير أزمة كبيرة بفعل الحرائق التي اجتاحت ولايات عدة شمال البلاد، وأوقعت أكثر من 69 ضحية.



وأعلن الرئيس تبون الحداد ثلاثة أيام منذ الخميس على أرواح المدنيين والعسكريين الذين قضوا جراء الحرائق.



وأكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن أن الحرائق التي تشهدها بلاده بفعل فاعل وبأيد إجرامية، وتستهدف مناطق محددة ومدروسة، مشيرا إلى أن ذلك أثبت باستخدام التكنولوجيا.

المصدر : روسيا اليوم