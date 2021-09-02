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الخميس، 02-09-2021 08:28 م

روسيا تزيد عدد الرحلات الجوية مع 3 دول بينها الإمارات

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، زيادة عدد الرحلات الجوية مع 3 دول وهي الإمارات وألمانيا وفنلندا اعتبارا من 10 سبتمبر.

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ونقلت موقع الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية عن المركز العملياتي لمكافحة فيروس كورونا أنه قرر رفع عدد الرحلات الأسبوعية من سان بطرسبورغ إلى دبي من 1 إلى 7.

 

كما أفادت الوكالة بزيادة عدد الرحلات من سان بطرسبورغ إلى هلسنكي من 7 إلى 14 ومن كالينينغراد إلى برلين من 1 إلى 2.


وقررت السلطات الصحية مع ذلك تمديد تعليق القيود على حركة الطيران مع تنزانيا حتى 1 أكتوبر 2021 بسبب استمرار الأوضاع الوبائية الصعبة في هذا البلد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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