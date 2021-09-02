روسيا تزيد عدد الرحلات الجوية مع 3 دول بينها الإمارات

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، زيادة عدد الرحلات الجوية مع 3 دول وهي الإمارات وألمانيا وفنلندا اعتبارا من 10 سبتمبر.

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ونقلت موقع الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية عن المركز العملياتي لمكافحة فيروس كورونا أنه قرر رفع عدد الرحلات الأسبوعية من سان بطرسبورغ إلى دبي من 1 إلى 7.

كما أفادت الوكالة بزيادة عدد الرحلات من سان بطرسبورغ إلى هلسنكي من 7 إلى 14 ومن كالينينغراد إلى برلين من 1 إلى 2.



وقررت السلطات الصحية مع ذلك تمديد تعليق القيود على حركة الطيران مع تنزانيا حتى 1 أكتوبر 2021 بسبب استمرار الأوضاع الوبائية الصعبة في هذا البلد.

المصدر : روسيا اليوم

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