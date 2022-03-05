السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

انطلاق رحلة سياحية تابعة لبرنامج أردننا جنة في الكرك

العواد لـ"الوكيل": لا مبررات لرفع أسعار الزيوت والحبوب.. و"حرب أوكرانيا" شمّاعة لجشع بعض التجار

جولة محادثات ثالثة بين روسيا وأوكرانيا

السعودية ترفع الاجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا

إدارة الأزمات تحذر من منخفض الاحد

الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": معيقات عديدة تحول دون وصول أردنيين إلى المعابر الحدودية في أوكرانيا - تفاصيل

مديرية الأمن تحذر من أجواء خماسينية وغبار كثيف على الطرق الخارجية

صندوق النقد: تداعيات اقتصادية عالمية خطيرة للحرب في أوكرانيا

حوارية بعنوان أثر التطور التكنولوجي والصناعي على التوازن البيئي بإربد

السبت، 05-03-2022 09:16 م

روسيا تستأنف عمليتها ضد ماريوبول

w


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أنها استأنفت "عملياتها" في أوكرانيا بعدما أعلنت عن وقف لإطلاق النار في وقت سابق من اليوم للسماح بإجلاء سكان مدينتين محاصرتين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات مصوّرة "نظرا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استؤنفت العمليات (العسكرية) عند الساعة 18:00 بتوقيت موسكو (15:00 ت غ)".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
d

جولة محادثات ثالثة بين روسيا وأوكرانيا

main_image6223b757d0e64

أوكرانيا تطالب العالم بوقف شراء النفط الروسي

main_image6223b9c5a26d5

الكونغرس الأمريكي يتعهد لـ" زيلينسكي" بـ 10 مليارات دولار كمساعدات أمنية واقتصادية

main_image6223ab7a896af

أردوغان يبلغ بوتين باستعداد زيلينسكي للقائه

wrerr

البرلمان العربي يؤكد ضرورة إطلاق مؤشر عربي لحقوق الإنسان

w

بريطانيا تحث مواطنيها على مغادرة روسيا

أخبار متعلقة
d

الدفاع الروسية : قصف مواقع للجيش الروسي من ماريوبول وفولنوفاخا

f

قتلى وجرحى من الجنود الروس خلال العملية العسكرية في أوكرانيا

wwww

وزارة الدفاع الروسية تصدر أوامر للقوات بشن هجوم على جميع الاتجاهات

f

كندا تسحب مدربيها العسكريين من أوكرانيا

ad620c4f-c130-4807-b7ac-6ddb9ec462db

ألمانيا تحث رعاياها في أوكرانيا على المغادرة

المواجهة-الروسية-الغربية-على-حدود-أوكرانيا

طبول الحرب تُقرع.. سيناريوهات غزو روسيا لأوكرانيا واحتمالات التدخل النووي