روسيا تستأنف عمليتها ضد ماريوبول

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أنها استأنفت "عملياتها" في أوكرانيا بعدما أعلنت عن وقف لإطلاق النار في وقت سابق من اليوم للسماح بإجلاء سكان مدينتين محاصرتين.



وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات مصوّرة "نظرا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استؤنفت العمليات (العسكرية) عند الساعة 18:00 بتوقيت موسكو (15:00 ت غ)".

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





