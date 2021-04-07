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الأربعاء، 07-04-2021 09:42 ص

في المستقبل القريب

روسيا تستبعد عودة سفيرها إلى واشنطن

رو
السفارة الروسية في واشنطن


الوكيل الإخباري - استبعد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عودة السفير الروسي إلى واشنطن في المستقبل القريب، وأوضح أن مسألة عودته مرتبطة بمدى استعداد واشنطن لتطبيع العلاقات مع موسكو.

وقال ريابكوف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، حول تحديد توقيت عودة السفير الروسي أناتولي أنتونوف إلى الولايات المتحدة: "هذه المسألة (عودة السفير) ليست مرتبطة بالأيام القليلة المقبلة"، مضيفا أنه "سيتم تحديد التوقيت اعتمادا على الخطوات التي ستتخذها واشنطن على المسار الثنائي.

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نتوقع أنهم سيكونون قادرين على إظهار الرغبة، على الأقل نسبيا، في تطبيع العلاقات، ويتخذون إجراءات ملحوظة".


واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرها لدى واشنطن أنتونوف يوم 17 مارس الماضي، للتشاور وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيدفع الثمن" مقابل تدخله المزعوم في الانتخابات الأمريكية.


بالإضافة إلى ذلك، أجاب بايدن بالإيجاب عندما سُئل عما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي "قاتلا".


وقد وصفت موسكو هذه التصريحات بغير المقبولة، وقالت إنها "سيئة للغاية" و"لا سابق لها".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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