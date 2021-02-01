الإثنين 01-02-2021
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الإثنين، 01-02-2021 09:32 م

روسيا تسجل أدنى حصيلة لإصابات كورونا منذ أكتوبر

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الوكيل الإخباري _ اعلنت روسيا عن تسجيل 17648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. في أدنى مؤشر منذ 28 أكتوبر الماضي.


وبهذه الإحصائية الجديدة، وصلت الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 3 ملايين 868087 حالة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي. أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 زاد بواقع 437 حالة، ما رفع الرقم الإجمالي إلى 73619 وفاة.

وبحسب بيانات المركز، فإن 18169 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي. ليصبح مجموع المتعافين 3 ملايين 318173، مع بقاء 476295 حالة نشطة.

وروسيا الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، بعد كل من الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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