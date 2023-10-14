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السبت، 14-10-2023 01:33 م

روسيا تسقط مسيرتين فوق البحر الأسود قرب سوتشي

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الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين فوق البحر الأسود في منتجع سوتشي جنوب البلاد.

ومنذ أشهر تستهدف أوكرانيا روسيا بطائرات مسيّرة، لكن سوتشي المنتجع الجبلي والبحري، بقي حتى الآن وإلى حد كبير بمنأى عن الهجمات.

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وقال حاكم منطقة كراسنودار (جنوب) أليكسي كوبايغورودسكي على منصات التواصل الاجتماعي "اليوم قرابة الساعة (04,10 ت غ) أُسقطت مسيّرتان فوق البحر".


أضاف: "لم تقع إصابات أو أضرار في المدينة" مؤكداً أن المطار يعمل بشكل "طبيعي" وأن "الوضع تحت السيطرة".


وقال الجيش الروسي إنه أحبط "هجوماً إرهابياً شنَّه نظام كييف" مضيفاً أن الدفاعات الجوية "دمرت مسيّرتين" فوق البحر الأسود "قرب ساحل منطقة كراسنودار".

 

البيان

 




 

 


 

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