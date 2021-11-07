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الأحد، 07-11-2021 04:27 م

روسيا تسلم مساعدات إنسانية كبيرة لأفغانستان في نوفمبر

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الوكيل الإخباري-قال سفير روسيا في أفغانستان دميتري جيرنوف، إن روسيا ستنظم في نوفمبر رحلات جوية خاصة لنقل شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

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وذكر السفير، أن هذه الطائرات ستقوم بإجلاء المواطنين الروس في رحلات العودة. وأضاف السفير: "نحن الآن نستعد لتنظيم رحلات جوية خاصة إلى أفغانستان في نوفمبر، لنقل شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية. وبواسطة رحلات العودة، سيتم نقل مواطنين أفغان يحملون الجنسية الروسية".


وأشار السفير إلى أنه، "سيتم كذلك تخصيص عدة طائرات لنقل الطلاب الأفغان المسجلين في جامعاتنا بموجب الحصص الخاصة، إلى روسيا، لأنهم لا يملكون المال لشراء التذاكر".

 

ونوه السفير بأن، حركة طالبان تدعم هذه التدابير.

 

روسيا اليوم

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