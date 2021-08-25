روسيا تسمح لحوالي 1000 أفغاني بدخول أراضيها

الوكيل الإخباري - وافقت السلطات الروسية على منح الموافقة لحوالي ألف شخص يرغبون في القدوم من أفغانستان إلى روسيا، منهم أشخاص يحملون الجنسية وتصاريح الإقامة.

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وقال رئيس الجالية الأفغانية في روسيا، غلام محمد جلال لنوفوستي، "لدينا إجابة لبعض الفئات(مواطني أفغانستان)، قسمنا هؤلاء الأشخاص إلى عدة فئات: أولا، الأشخاص من أصل أفغاني الذين يحملون الجنسية الروسية. ثانيا، الطلاب الذين درسوا (يدرسون) في روسيا وحاليا متواجدين في أفغانستان، وثالثا أولئك الأشخاص الذين عملوا في الهياكل التجارية ولديهم تصريح عمل في روسيا والتأشيرة، ورابعا، فئة الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة".



وبحسب قوله، تقدم ممثلو هذه الفئات الأربع بطلب إلى السفارة الروسية في أفغانستان، "لقد تلقوا الموافقة، والآن هم في المرتبة التالية (الدفعة التي ستسافر)، وفي في أول فرصة عندما يتم فتح المطار سوف يسافرون إلى روسيا".

وأوضح هذه الفئات الأربع تشمل ألفا أو أكثر بقليل.



وقال جلال إنه يجري التفاوض أيضا على عدد من فئات الأفغان الراغبين في دخول روسيا.



المصدر : روسيا اليوم