روسيا تصدر قرارا جديدا بشأن المهاجرين إليها

الوكيل الإخباري - نشرت الحكومة الروسية على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية قرارا يلزم المهاجرين والعمال الأجانب بمعرفة اللغة الروسية والتاريخ وأهم التشريعات القانونية بحدها الأدنى.

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وبحسب الوثيقة المنشورة على موقع الرسمي، يُلزم المهاجرون والعمال الأجانب بالتحدث باللغة الروسية بمواضيع مختلفة وبحرية تامة، حيث سيساعد هذا القرار هذه الفئة على الاندماج بشكل أسرع في المجتمع واستخدام اللغة في الحالات الضرورية والطارئة وأبرزها في حال طلب المساعدة والنجدة وصولا إلى قدرتهم على ملء المستندات الشخصية والرسمية.



وتضيف الوثيقة أن على الأجانب والعمال اجتياز امتحان يتعلق بالتاريخ الروسي، حيث سيتم اختبار معرفتهم بالمعلومات العامة المختلفة المتعلقة بروسيا من أسماء ومدن وأعياد وغيرها، بالإضافة إلى تلقينهم معلومات تتعلق بحقوقهم السياسية والاجتماعية أثناء إقامتهم في البلاد.



وتنطبق هذه المتطلبات على أولئك الذين يخططون للعيش مؤقتا في البلاد مع بعض الاستثناءات.

سبوتنيك عربي