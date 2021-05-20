روسيا: تصدير منظومة إس-400 إلى الهند قبل نهاية العام الجاري

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية الحكومية المعنية بصادرات وواردات الأسلحة أن روسيا ستبدأ بتصدير منظومة "إس-400" للدفاع الجوي إلى الهند في الربع الأخير من العام الجاري.



وأكد المدير العام لـ"روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم الخميس أن الهند ستتسلم أولى الشحنات من "إس-400 تريومف" في أكتوبر-ديسمبر من العام الجاري.

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وأشار ميخييف إلى أن تدريب الخبراء الهنود على تشغيل "إس-400" في روسيا لا يزال مستمرا، مضيفا: "يجري كل شيء حسب الجدول الزمني المطروح".



ووقعت روسيا والهند أوائل أكتوبر 2018 على هامش المفاوضات الثنائية على أعلى مستوى عقدا بقيمة 5.43 مليار دولار لتصدير خمس بطاريات من "إس-400" إلى الهند.



ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا العقد بالكامل حتى نهاية عام 2024.



المصدر- روسيا اليوم