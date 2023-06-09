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الجمعة، 09-06-2023 04:23 م

روسيا تصد هجمات أوكرانية على الجبهة الجنوبية

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة صد هجمات عدة على جبهة جنوب أوكرانيا حيث ازدادت حدة القتال هذا الأسبوع في ظل توقعات بعملية عسكرية أوكرانية كبيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "خلال الـ 24 ساعة الماضية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولتها لتنفيذ عمليات هجومية في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوريجيا".

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وأضافت أن هذه العمليات صُدّت بفضل "الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات القوات الروسية والطيران والمدفعية".


وأكّدت الوزارة أن ما يصل إلى كتيبتين من الجنود ودبابات أوكرانية شاركت في هذه الهجمات.


كذلك، نفّذت القوات الروسية ضربات باستخدام "أسلحة عالية الدقة" على مستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية أجنبية التصميم، بما فيها طائرات مسيّرة في أوكرانيا، بحسب البيان الذي أكّد "أصيبت كل الأهداف المحددة".

 

البيان

 




 

 


 

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