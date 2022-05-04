روسيا تصعد هجماتها على محطات النقل والطاقة

الوكيل الإخباري - صعدت روسيا هجماتها الصاروخية في أوكرانيا، فضربت السكك الحديدية ومحطات الطاقة، في مؤشر إلى أن موسكو تحاول الحد من تدفق الأسلحة والإمدادات الغربية إلى ساحات القتال في الشرق.

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ونقلت هيئة الـ(بي بي سي) البريطانية عن مسؤولين، أن هجمات الأمس أصابت ست محطات قطارات على الأقل في وسط غرب أوكرانيا، وثلاث محطات للكهرباء في لفيف.

وأضافت الهيئة، أن هذا الهجوم تزامن مع وصول أول مجموعة من النازحين من ماريوبول إلى زابوريجيا في شمال غرب البلاد.

وحسب الهيئة تتزايد المخاوف على من بقي في مجمع أزوفستال الصناعي بعد استئناف القتال، ويقدر عدد هؤلاء، بحسب المصادر الأوكرانية، بنحو 200 مدني بالإضافة إلى المقاتلين.

بترا