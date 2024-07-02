روسيا تصنع سفينة دعم تقني لكاسحات الجليد النووية

الوكيل الإخباري - أعلن مصنع البلطيق الروسي عن بدء عملية تصنيع سفينة جديدة مخصصة لتقديم الدعم الفني والتقني لكاسحات الجليد النووية.

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وجاء في بيان صادر عن المصنع:"بدأ حوض بناء السفن التابع لمصنعنا في بطرسبورغ بعملية تصنيع الهيكل الرئيسي للسفينة الجديدة التي يتم تطويرها في إطار المشروع 22770، والمخصصة لتقديم خدمات الصيانة التقنية والفنية لكاسحات الجليد النووية".



وأضاف البيان: "السفينة الجديدة ستدخل الخدمة عام 2029، وستحل محل سفينة إيماندرا التي طوّرت في إطار المشروع 1948، والتي لا تزال قيد الاستخدام حاليا".

RT