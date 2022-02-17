الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

وزيرة الثقافة تلتقي الفعاليات الثقافية في لواء الرويشد

ماضي: 48% نسبة الحجوزات الفندقية بالعقبة

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص اعتاد السَّرقة لتصل إلى السَّجن 8 سنوات

إربد : أمسية شعرية بمناسبة يوم الشعر العربي

معان : ورشة تدريبية حول إدارة الحملات الانتخابية

وزارة العمل تعلن عن يوم وظيفي للإناث بلواء دير علا

الضمان يكشف موعد صرف مكرمة الـ100 دينار

الدغمي يلتقي في القاهرة رئيس الاتحاد البرلماني العربي

مراكز تطعيم كورونا يوم الجمعة - أسماء

الخصاونة: الأمانة تدرس الدخول بحصة مالية لإنهاء مشروع "أبراج السادس"

الخميس، 17-02-2022 04:24 م

روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي في موسكو وواشنطن تتوعد بالرد

16451057340


الوكيل الاخباري - تحدثت وسائل إعلام روسية، الخميس، أن روسيا طلبت من نائب السفير الأمريكي في موسكو مغادرة البلاد، في خطوة تصعيدية بين البلدين.

اضافة اعلان

ومن جانبها تحدثت ‏السفارة الأمريكية في موسكو معتبرةً أن طرد نائب السفير الأمريكي خطوة تصعيدية وسيتم الرد عليها.


وكانت الأزمة ازدادت حدتها بين روسيا وأمريكا مؤخراً لا سيما في ملف أوكرانيا التي تحاول روسيا زعزعة استقرارها من خلال تهديدها بالغزو.


وسبق وأن تبادلت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية طرد السفراء والدبلوماسيين في خلال الخلافات السياسية بين البلدين منتصف العام الفائت.

 

ستيب

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_cb2fa4464dd740c81c43c9e7b2552c95

سد النهضة.. السودان يؤكد ضرورة التوصل لحل قانوني وملزم

417520

واشنطن: روسيا تنشر سبعة آلاف جندي اضافيين على حدود أوكرانيا

620e340d42360419e20b1590

الكرملين: الشائعات حول مزاعم "غزو" أوكرانيا بعد 20 فبراير "مزيفة" والوضع في دونباس مقلق

1645095019-1645095018-s2tbgqejg8au-700x400

بريطانيا: سياسة الباب المفتوح لحلف الأطلسي لن تتغير

الجيش-الروسي-1640073610

الدفاع الروسية: عودة أول تشكيلات عسكرية مشاركة في التدريبات إلى مراكز مرابطتها الدائمة

Screenshot 2022-02-17 at 11.55.34

تونس: إحباط محاولة تهريب 420 طائر حسون

أخبار متعلقة
1d941218ae03c0a8cdff5407c692e2a5

هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية

620bbf00b1170

بوتين: روسيا لا تريد حربا "بالتأكيد"

6205af6f21cdf

بايدن يدعو الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا مع تصاعد المخاوف من غزو روسي

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا

F

روسيا : سنرد علي أي عقوبات أمريكية جراء الأزمة الأوكرانية‎‎

61ea546c2a5a3

واشنطن تحذر من إحياء شبح الحرب الباردة وتهدد روسيا بردّ إذا توغلت في أوكرانيا