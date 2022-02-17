روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي في موسكو وواشنطن تتوعد بالرد

الوكيل الاخباري - تحدثت وسائل إعلام روسية، الخميس، أن روسيا طلبت من نائب السفير الأمريكي في موسكو مغادرة البلاد، في خطوة تصعيدية بين البلدين.

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ومن جانبها تحدثت ‏السفارة الأمريكية في موسكو معتبرةً أن طرد نائب السفير الأمريكي خطوة تصعيدية وسيتم الرد عليها.



وكانت الأزمة ازدادت حدتها بين روسيا وأمريكا مؤخراً لا سيما في ملف أوكرانيا التي تحاول روسيا زعزعة استقرارها من خلال تهديدها بالغزو.



وسبق وأن تبادلت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية طرد السفراء والدبلوماسيين في خلال الخلافات السياسية بين البلدين منتصف العام الفائت.

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