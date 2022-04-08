الجمعة 08-04-2022
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الجمعة، 08-04-2022 10:30 م

روسيا تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا

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الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن أنها قررت طرد 45 دبلوماسيا بولنديا من أراضيها، ردا على قرار بولندي مماثل بحق دبلوماسييها.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي :" استدعي سفير وارسو كشيشتوف كرايفسكي وأعربت الوزارة له عن احتجاجها الشديد على اتخاذ وارسو في 23 من آذار قرارا "غير مبرر" لإعلان 45 موظفا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية شخصيات غير مرغوب فيها".


وأضاف البيان :"بإجراء جوابي على خطوات بولندا غير الودية بخصوص طرد دبلوماسيين روس، تم إعلان 45 من موظفي سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وكالينينغراد وسان بطرسبورغ شخصيات غير مرغوب فيها، بناء على مبدأ الرد بالمثل".

 

بترا

 




 

 


 

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