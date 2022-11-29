روسيا تطلق دفعات جديدة من أقمار الاتصالات والإنترنت

الوكيل الاخباري- أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء أن روسيا تخطط لإطلاق دفعات جديد من أقمار Express المخصصة لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات.





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وحول الموضوع قال مدير شركة "RSCC" الروسية أليكسي فولين :"حتى عام 2030 نخطط لاستبدال 7 أقمار من أصل 12 قمرا من أقمار Express، لأن الأقمار المطلقة سابقا ستكون قد استكملت عمر خدمتها الافتراضي".



ووفقا لفولين فإن الشركة تخطط لإطلاق قمر Express-AMU6 عام 2029 وليس عام 2027 كما كانت الخطط سابقا، أما أقمار Express-36 و Express-AMU8 و Express-AT3 و Express-AT4 فستؤجل عملية إطلاقها إلى عام 2030 أيضا بدلا من عام 2029 كما كان مخططا، و تم تأجيل موعد إطلاق قمر Express-40 من عام 2028 إلى عام 2030، وسيطلق قمر Express-AMU5 عام 2029.

روسيا اليوم