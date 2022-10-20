الخميس 20-10-2022
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الخميس، 20-10-2022 09:52 ص

روسيا تطلق صاروخا فضائيا يعمل بوقود صديق للبيئة قريبا

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الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها ستطلق قريبا صاروخا فضائيا يعمل بالوقود الصديق للبيئة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "خلال زيارة أجراها لشركة Avtomatika الروسية، قام رئيس مؤسسة روس كوسموس، يوري بوريسوف بتفقد جاهزية نظام التحكم في صاروخ Soyuz-2.1b الذي يعمل بوقود النفثيل الصديق للبيئة، هذا الصاروخ من المفترض أن يطلق إلى مدارات حول الأرض في الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري".

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وأضاف البيان "خلال زيارته للشركة قام بوريسوف بتفقد ورش الإنتاج فيها حيث تنتج المعدات الإلكترونية المخصصة لعائلة صواريخ Soyuz-2، وأطلعه المدير العام للشركة أندريه ميسيورا على عمليات الإنتاج وأشار له إلى أن إطلاق صاروخ Soyuz-2.1b الجديد من المفترض أن يتم في 23 أكتوبر".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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