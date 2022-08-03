الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حظر النشر في قضية مريضة مستشفى الزرقاء الحكومي

الخارجية الأميركية تحذر مسافريها من خطر التعرض للعنف بعد مقتل الظواهري

أوبك+ تتفق على زيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا

مجلس محافظة البلقاء يقر موازنة العام المقبل بـ 9.45 مليون دينار

التربية: تعديلات على امتحان التوجيهي والمُعدل لن يُحدد التخصص

اعتقال 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

عويس عن مقتل الطالبة إيمان إرشيد : حادثة أولى من نوعها في الجامعات الأردنية

فتح باب التقديم لمنح تشيفننغ الدراسية التي تمولها الحكومة البريطانية

لأول مرَّة في الأردن .. العمل بالزراعة عقوبة بدلية عن الحبس 3 سنوات لمدان بجناية

المياه: معان أول من سيستفيد من مشروع الناقل الوطني

الأربعاء، 03-08-2022 02:08 م

روسيا تطلق قمر خيام الإيراني في 9 أغسطس

1045556292_0_0_1920_1080_1400x0_80_0_0_b259690a586b987f0f4168dd24212400


الوكيل الاخباري- قالت وكالة الفضاء الروسية ”روسكوزموس“ اليوم الأربعاء، إنها ستطلق قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء يوم التاسع من أغسطس/ آب، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وأضافت ”روسكوزموس“ إن المركبة الفضائية، وهي قمر صناعي للاستشعار عن بعد يسمى (خيام)، سترسل إلى المدار بواسطة صاروخ ”سويوز“.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، نجاحها في وضع القمر الصناعي ”نور2“ في مداره على بعد مسافة 500 كيلو متر عن سطح الأرض.

اضافة اعلان

 

ارم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
376728_36_1659531204

الخارجية الأميركية تحذر مسافريها من خطر التعرض للعنف بعد مقتل الظواهري

images

حريق هائل يلتهم مستودع في موسكو

26af83efe7548db13d50f0102d7b4ff3

بيلوسي تغادر تايوان ببدلة بيضاء

5

الكويت: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

66

الصين: مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 بحادثة في حضانة اطفال

الحج-والعمرة

السعودية توضح طريقة اصدار تصاريح العمرة للقادمين من الخارج عبر " اعتمرنا "