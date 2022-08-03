روسيا تطلق قمر خيام الإيراني في 9 أغسطس

الوكيل الاخباري- قالت وكالة الفضاء الروسية ”روسكوزموس“ اليوم الأربعاء، إنها ستطلق قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء يوم التاسع من أغسطس/ آب، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.
وأضافت ”روسكوزموس“ إن المركبة الفضائية، وهي قمر صناعي للاستشعار عن بعد يسمى (خيام)، سترسل إلى المدار بواسطة صاروخ ”سويوز“.
وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، نجاحها في وضع القمر الصناعي ”نور2“ في مداره على بعد مسافة 500 كيلو متر عن سطح الأرض.
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