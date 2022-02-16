الأربعاء 16-02-2022
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الأربعاء، 16-02-2022 09:44 ص

روسيا تطلق مناورات واسعة النطاق في البحر المتوسط

الناتو-يعلن-مشاركته-في-مناورات-بالبحر-المتوسط-والمحيط-الأطلسي-1024x680


الوكيل الإخباري-أعلن القائد العام للقوات البحرية الروسية الأميرال نيقولاي ايفمينوف أن أكثر من 140 قطعة بحرية تغطيها 60 طائرة تشارك في مناورات أطلقتها وزارة الدفاع الروسية في البحر المتوسط.

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وقال في تقرير رفعه للقيادة العامة للقوات المسلحة: "تشارك أكثر من 140 سفينة حربية و1000 آلية عسكرية في سلسلة من المناورات البحرية الروسية في البحر المتوسط".


وأضاف: "تشارك أيضا أكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية وحوالي 10 آلاف جندي".


وأعلن في وقت سابق عن وصول وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى سوريا، حيث تفقد مسار تدريبات البحرية الروسية في البحر المتوسط.

 

روسيا اليوم

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