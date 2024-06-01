السبت 01-06-2024
الوكيل الاخباري
 

1566 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي في اربد

بلدية اربد الكبرى تواصل خطتها لصيانة وتعبيد الطرق

الهلال الأحمر بغزة: ارتفاع شهداء طواقمنا الى 33

بلدية كريات شمونة تفيد بوقوع أضرار بالغة

الأمانة تحدد مواقع حظائر بيع الاضاحي

في ذكرى زفاف ولي العهد .. أول صور للأميرة رجوة بالحمل

انخفاض اسعار النفط عالميا

3228 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الاردن اليوم

رئيس الوزراء: الدينار الأردني قوي ومستقر

السبت، 01-06-2024 11:01 ص

روسيا تطور تقنيات جديدة لأقمار Bion-M العلمية

665991444236046ea50b8bfd


الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها طوّرت معدات جديدة لقمر Bion-M2 الذي ستستخدمه روسيا لإجراء التجارب البيولوجية في الفضاء.

جاء في بيان صادر عن المؤسسة:"قامت شركة Ruselectronics التابعة لمؤسستنا بتطوير وحدة Telescience التي سيتم تركيبها في القمر الروسي الثاني من أقمار Bion-M. ستسمح المعدات الموجودة في هذه الوحدة بمراقبة سلوك الكائنات الحية التي ستكون موجودة على متن القمر في الفضاء".

وأشار البيان إلى وحدة Telescience ستجهز بـ 25 كاميرا رقمية، وستسخدم هذه الكاميرات في مراقبة الكائنات المخبرية موجودة في المختبر الصغير الموجود في القمر، كما ستستعمل هذه الكاميرات لمراقبة معدات القمر لتسهيل عملية التحكم بها، وكل كاميرا ستكون قادرة على توثيق 30 لقطة في الثانية، بدقة 960/960 بيكسل.

وحول الموضوع قال مدير معهد التقنيات التلفزيونية التابع لشركة Ruselectronics، أليكسي نيكيتين:"قمر  Bion-M2 سيكون قاعدة فريدة لاختبار التقنيات التي ستستخدم في الرحلات الجوية بين الكواكب في المستقبل".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
665ae8aa4c59b744b7027ed6

جنرال صيني يكشف أهداف استراتيجية واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ

665af0394c59b7510101e5cb

مجلس الدوما ينظر في منع نشاط مؤسسة كلوني في روسيا

666584

انتخابات في المكسيك غداً بعد حملات دامية حصدت 37 مرشحاً

665ae10b4c59b7349a551256

ارتفاع حرارة الجو في الهند يقتل ما لا يقل عن 85 شخصا في يوم واحد

665adec14c59b73e90708296

20 قتيلا على الأقل بغرق قارب في شرق أفغانستان

665ad9a84c59b76072476c65

الهند.. الانتخابات تدخل مرحلتها الأخيرة وسط أجواء شديدة الحرارة