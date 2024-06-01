روسيا تطور تقنيات جديدة لأقمار Bion-M العلمية

الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها طوّرت معدات جديدة لقمر Bion-M2 الذي ستستخدمه روسيا لإجراء التجارب البيولوجية في الفضاء.



جاء في بيان صادر عن المؤسسة:"قامت شركة Ruselectronics التابعة لمؤسستنا بتطوير وحدة Telescience التي سيتم تركيبها في القمر الروسي الثاني من أقمار Bion-M. ستسمح المعدات الموجودة في هذه الوحدة بمراقبة سلوك الكائنات الحية التي ستكون موجودة على متن القمر في الفضاء".



وأشار البيان إلى وحدة Telescience ستجهز بـ 25 كاميرا رقمية، وستسخدم هذه الكاميرات في مراقبة الكائنات المخبرية موجودة في المختبر الصغير الموجود في القمر، كما ستستعمل هذه الكاميرات لمراقبة معدات القمر لتسهيل عملية التحكم بها، وكل كاميرا ستكون قادرة على توثيق 30 لقطة في الثانية، بدقة 960/960 بيكسل.



وحول الموضوع قال مدير معهد التقنيات التلفزيونية التابع لشركة Ruselectronics، أليكسي نيكيتين:"قمر Bion-M2 سيكون قاعدة فريدة لاختبار التقنيات التي ستستخدم في الرحلات الجوية بين الكواكب في المستقبل".

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روسيا اليوم