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السبت، 19-03-2022 07:29 م

روسيا تُطوّر نظاما بديلا عن الـGPS يحمل اسم "غلوناس" تحسباً لقيام أمريكا بحجبها عن الخدمة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة الفضاء الروسية، السبت، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية عزل روسيا عن نظام التموضع العالمي GPS على خلفية تطورات الأحداث في أوكرانيا.

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وقال مدير الوكالة، دميتري روغوزين، خلال زيارته إلى مركز "بروغريس" الفضائي الصاروخي: "هل تعلمون أن الولايات المتحدة تدرس حاليا ضمن إطار عقوباتها إمكانية عزل روسيا عن GPS؟ هل تعلمون ذلك؟ لا، لكن بإمكاني التأكيد أن هذه المسألة قيد النظر".


وقلل روغوزين بشأن خطورة هذا الإجراء الأمريكي المحتمل، قائلا إنه "لا داعي للقلق" بهذا الخصوص.


وتابع أن روسيا طورت نظاما بديلا يحمل اسم "غلوناس" وهو سيواصل العمل في جميع الهواتف الذكية.


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.


وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

الأناضول

 




 

 


 

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