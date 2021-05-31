الإثنين 31-05-2021
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الإثنين، 31-05-2021 02:03 م

روسيا تعتزم اختبار غواصة نووية جديدة - فيديو

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الوكيل الإخباري- ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء الروس سيباشرون قريبا في اختبار غواصة نووية جديدة من فئة Yasen-M.

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وتبعا للمصدر فإن "غواصة نوفوسيبيرسك النووية المتعددة الأغراض والمطورة في إطار المشروع الحكومي الروسي 885М من المفترض أن تبدأ مرحلة اختبارات المصنع في شهر يونيو القادم، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة ستخضع الغواصة لمرحلة اختبار أنظمة التسليح والتي سيتم ضمنها إطلاق صواريخ Onyx و Caliber-PL، وبعد اجتياز الغواصة لجميع الاختبارات المطلوبة من المفترض أن تسلم لسلاح البحرية الروسي نهاية العام الجاري".


ويهدف المشروع الحكومي الروسي "885М" إلى تطوير 7 غواصات نووية متعددة المهام من فئة Yasen-M في مصنع "سيفماش"، وكان المصنع قد سلم أول غواصة من هذا الطراز لسلاح البحرية في البلاد في 7 مايو الجاري.

 

 

وتتميز غواصات Yasen-M الروسية بمقدار إزاحة للمياه يعادل 13800 طن، وقدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، وسرعة في الإبحار تصل إلى 30 عقدة بحرية، فضلا عن أن هياكلها حصلت على تصاميم ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة ما يساعدها على التخفي عن السفن والغواصات المعادية.

 

وتتسلح هذه الغواصات بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.

 

المصدر - روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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