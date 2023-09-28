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الخميس، 28-09-2023 02:29 م

روسيا تعتزم رفع موازنة الدفاع 70%

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الوكيل الإخباري - أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية، نشرت الخميس، أن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70 % عام 2024، فيما تضخ الموارد في هجومها الواسع النطاق في أوكرانيا.اضافة اعلان


منذ بدء الحرب السنة الماضية، زادت روسيا صناعة السلاح، وضخت أموالا ضخمة في آلتها العسكرية رغم ارتفاع التضخم وضعف قيمة الروبل الروسي.

وجاء في الوثيقة أن نفقات الدفاع يرتقب أن ترتفع بأكثر من 68 % على أساس سنوي لتصل الى 10.8 تريليون روبل، وهو ما يشكل حوالي 6% من إجمالي الناتج الروسي .

من المتوقع أن تكون النفقات الدفاعية أعلى بمعدل 3 أضعاف عن نفقات التعليم أو حماية البيئة والرعاية الصحية مجتمعة في عام 2024.

 




 

 


 

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