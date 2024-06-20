روسيا تعزز حماية دبابات T-72B

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وكالة "تاس" الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع تحديث دبابات T-72B، لتعزيز حمايتها ضد القذائف والصواريخ الموجهة.وأشارت الوكالة إلى أنها حصلت على نسخة من براءة اختراع جديدة تم تسجيلها في روسيا، هدفها تطوير معدات ستعزز أنظمة الحماية الديناميكية في دبابات T-72B.وتبعا للوكالة فإن الخبراء الروس لاحظوا بعض نقاط الضعف في دبابات T-72B أثناء اختبارها في المعارك في العملية العسكرية الخاصة، لذا قرروا تجهيز الأجزاء غير المحمية منها بأنظمة حماية ديناميكية، وصمموا أغطية شبكية مصنوعة من المعدن لحماية هيكل الدبابة وبرجها القتالي من خطر القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.