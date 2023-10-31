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الثلاثاء، 31-10-2023 07:37 ص

روسيا تعلق على رد الفعل الأمريكي على أحداث مطار داغستان

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الوكيل الاخباري - أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن أي محاولات من الولايات المتحدة لزعزعة النظام الدستوري في روسيا وضرب السلم الأهلي والديني المتجذّر فيها، محكوم عليها بالفشل.

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وأضاف: "رد الفعل الحاد من الإدارة الأمريكية ووسائل إعلامها على أحداث مطار محج قلعة في داغستان الروسية، محاولة لزعزعة النظام الدستوري في روسيا وضرب السلم القومي والديني فيها".


وقال: "الخبراء الاستراتيجيون الأمريكيون، بدلا من تشجيع النزاعات، يجب أن يقلقوا على أمان مواطنيهم، الذين يعانون من وباء العنف المسلح، والكراهية العرقية في بلادهم".


واقتحم عشرات المتظاهرين مساء الأحد مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية احتجاجا على هبوط طائرة ركاب قادمة من إسرائيل، ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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