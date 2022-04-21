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الخميس، 21-04-2022 01:32 م

روسيا تعلن السيطرة على مدينةماريوبول الأوكرانية

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الوكيل الإخباري-قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الخميس، إن "جيش بلاده سيطر على مدينة "ماريوبول" الساحلية المحاصرة في أوكرانيا، باستثناء مصنع "آزوفستال" للمعادن.

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وقال شويغو، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لقد "تم تحرير ماريوبول من قبل القوات المسلحة الروسية بالتعاون مع قوات الميليشيا الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية".


واعتبر شويغو ماريوبول "عاصمة كتيبة آزوف القومية"، التي تضم قوميين متشددين يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني.


ووصف الوزير الروسي "ماريوبول" بأنها "منطقة قوية محصنة ومجهزة بعدد كبير من الأسلحة الثقيلة، والمعدات العسكرية".


وزعم وزير الدفاع الروسي أن القوات الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية، مشدداً أن "الجانب الروسي اتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين".


واقترح شويغو اقتحام مصنع "آزوفستال"، آخر معقل للقوات الأوكرانية، إلا أن الرئيس بوتين طالب القوات الروسية بعدم اقتحامه وبمعاملة القوات الأوكرانية المستسلمة بطريقة جيدة.


وحوصر آلاف الأشخاص في ماريوبول خلال الأيام القليلة الماضية مع توفر القليل من الطعام والماء.


ومع عدم تمكن الجماعات الحقوقية من الوصول إلى المدينة، أفاد فريق من الأمم المتحدة أن لديه أدلة متزايدة على وجود مقابر جماعية في ماريوبول، بحسب مراسلة الأناضول.


والشهر الماضي، قالت ماتيلدا بوجنر رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا لقد "حصلنا على معلومات متزايدة عن وجود المقابر الجماعية" في ماريوبول، مشيرة إلى أن بعض الأدلة جاءت من صور الأقمار الصناعية.


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".

 

الاناضول

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