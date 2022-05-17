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الثلاثاء، 17-05-2022 07:05 م

روسيا تعلن انسحابها من مجلس دول بحر البلطيق

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن انسحاب روسيا من مجلس دول بحر البلطيق والبرلمان المنبثق عنه، مشددة في الوقت ذاته على أن القرار لن يؤثر على تواجدها في المنطقة.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي:"ردا على الأعمال العدائية، بعث وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف إشعارا إلى مجلس دول بحر البلطيق بالانسحاب منه، وفي الوقت نفسه قررت الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية الانسحاب من المؤتمر البرلماني لبحر البلطيق".

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