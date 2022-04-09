روسيا تعلن تدمير مستودع ذخيرة وسط أوكرانيا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا للذخائر بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، أيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، اليوم، إن القوات الروسية دمرت مستودعا كبيرا للذخائر تابعا للجيش الأوكراني قرب بلدة نوفوموسكوفسك بمقاطعة دنيبروبتروفسك بصواريخ جوية عالية الدقة.



وأضاف أنه تم تدمير طائرة "ميغ-29" ومروحية "مي-8" ومستودع للذخيرة الجوية في مطار ميرغورود العسكري في مقاطعة بولتافا (وسط).



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