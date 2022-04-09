السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية .. 100 وحدة سكنية ومصنع إنتاجي وحديقة عامة في البلقاء

أردوغان يزور الأردن الاثنين المقبل

انخفاض ملموس على الحرارة و 5 درجات في الشمال - تفاصيل

أفضل الوجهات السياحية في أبريل

مركز السكري والغدد الصماء يوضح الحالات التي يجب فيها قطع الصيام فوراً

جازبروم الروسية تؤكد انخفاض شحنات الغاز عبر أوكرانيا في أبريل

رقم ضخم في 4 أشهر.. تعرف على توزيعات أرباح بورصة مصر

ممثل قطاع الألبسة: استقرار أسعار الألبسة والأحذية في الأسواق

وزير العمل يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة الاختناق في المفرق

مطالب بتوفير منصة مُوحدة للتخليص على البضائع

السبت، 09-04-2022 01:54 م

روسيا تعلن تدمير مستودع ذخيرة وسط أوكرانيا

thumbs_b_c_529b0afc3d17305c1b69bd9aead311d4


الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا للذخائر بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الوزارة، أيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، اليوم، إن القوات الروسية دمرت مستودعا كبيرا للذخائر تابعا للجيش الأوكراني قرب بلدة نوفوموسكوفسك بمقاطعة دنيبروبتروفسك بصواريخ جوية عالية الدقة.


وأضاف أنه تم تدمير طائرة "ميغ-29" ومروحية "مي-8" ومستودع للذخيرة الجوية في مطار ميرغورود العسكري في مقاطعة بولتافا (وسط).

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6251162b4c59b72e0025bdc2

تصريحات هامة من قائد قوة أمن الحج السعودي حول المعتمرين

20220408224553703

السعودية .. تدشين المنبر الجديد للحرم المكي بحلته الجديدة -فيديو

d-19-أوكرانيا-17-ألفا-و300-جندي-خسر-الجيش-الروسي-منذ-بد-الحرب

أوكرانيا تعلن مقتل 19 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

WhatsApp Image 2022-04-09 at 1.26.54 AM

أوكرانيا تطالب العالم بالرد الشديد على روسيا بعد استهداف محطة قطار

WqPVPxYRUf6y8eHLvsHprXaXOMflCsxAVZPf4sh0

إيران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج

83fe77ca4cb2d3a2e7cb67e599ad98f1-1623265769761_large

تقرير غربي: روسيا تعيّن قائدا جديدا للحرب في اوكرانيا

أخبار متعلقة
الخارجية الأميريكية

الخارجية الأمريكية: مشاركة متطوعين بالقتال في دونباس تصعيد للوضع

رئيس انستقرام

رئيس إنستغرام يعلق على حظر الموقع في روسيا

1243901_1637762743

قادة الاتحاد الأوروبي يهددون روسيا بعقوبات جديدة

168203Image1

بايدن: بوتين وراء التضخم في الولايات المتحدة

Russia_Ukraine_War_Washington_75251--f0748

لندن تفرض عقوبات على 386 نائبا روسيا

جو بايدن

البيت الأبيض: بايدن سيكشف عن إجراءات عقابية جديدة ضد روسيا