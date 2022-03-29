الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

توزيع الكهرباء تدعو الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إلى مراجعتها السبت المقبل

الخصاونة : القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة

وزير الزراعة يطلع على التداول والكميات في بورصة الزهور

نتائج الاختبارات التشخيصية بالمدارس ستظهر مطلع نيسان

الثلاثاء، 29-03-2022 04:13 م

روسيا تعلن تقليص نشاطها العسكري بمحيط كييف

urn_binary_dpa_com_20090101_220324-99-648305-FILED


الوكيل الإخباري-تعتزم روسيا تقليص نشاطها العسكري في المناطق القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب محادثات "مفيدة" في اسطنبول، حسبما أعلن الوفد الروسي الثلاثاء.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين "نظرا إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية (..) تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري بعدة مرات".

اضافة اعلان

وأكد رئيس وفد التفاوض فلاديمير منديسكي إجراء "نقاشات مفيدة" في المحادثات، مضيفا أن المقترحات الأوكرانية ستُنقل للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

 

سكاي نيوز

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120223021412143344983

الطيران الحربي العراقي يقتل إرهابيين في كركوك

thumbs_b_c_cc72c4a624f69eb8b078663f6c79a919

المغرب: ضبط 12 طنا من المخدرات وتوقيف 6 أفراد

image

بريطانيا تعترض 500 مهاجر أثناء عبور القنال الانجليزي

88888888

انتهاء المفاوضات.. أوكرانيا توافق على وضع الحياد بشروط

i2dKSRJuK0Wk4XdZehoZwk4n9yThCGEbcrdglarM

إطلاق صافرات الإنذار بالقدس في تمرين يحاكي "إطلاق صواريخ" -فيديو

RIQBPBNBBL

رئيس الحكومة اللبنانية : لن أقدم استقالتي

أخبار متعلقة
main_image622ceececffa5

أوكرانيا: مستعدون للتفاوض وليس للاستسلام

main_image6227411ee7586

روسيا تضع خطة لاقتحام كييف

image-353

بوتين: قريبون من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

maxresdefault

الدفاع الروسية تنشر فيديو لتحرك رتل عسكري روسي بالقرب من كييف

main_image621f08c179a2c

إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني

RTS5SI5X

كبير المفاوضين الروس: أوكرانيا وافقت على إجراء محادثات ونتوجه إلى مكان الاجتماع