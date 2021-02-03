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الأربعاء، 03-02-2021 03:57 م

بشأن الحد من الأسلحة الهجومية

روسيا تعلن تمديد معاهدة ستارت 3 مع أمريكا

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علما روسيا والولايات المتحدة


الوكيل الإخباري - أعلنت موسكو اليوم الأربعاء عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات.

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وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها تبادلت اليوم مذكرات مع سفارة الولايات المتحدة في موسكو بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاق المبرم بين الطرفين بشأن تمديد المعاهدة حيز التنفيذ.


وأشار البيان إلى أن قرار تمديد المعاهدة دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، ليستمر سريان "ستارت 3" حتى الخامس من فبراير 2026 بصيغتها الأصلية دون إدخال أي تغييرات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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