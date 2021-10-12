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الثلاثاء، 12-10-2021 11:20 ص

روسيا تعلن عفوا عن 300 ألف مهاجر

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الوكيل الاخباري- أفاد رئيس اتحاد المهاجرين الروسي، فاديم كوجينوف، بأن روسيا أعلنت عفوا عن 300 ألف مهاجر.

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وأضاف أن الحديث يدور عن 150 ألف مواطن أوزكي و150 ألف مواطن طاجيكي.

وأشار إلى أن العفو يشمل المهاجرين الذين تم فرض الحظر على دخولهم إلى الأراضي الروسية بقرار من وزارة الداخلية الروسية، ولن يشمل المهاجرين الذين تم طردهم من روسيا بقرار محكمة.

وأفادت وزارة الداخلية الروسية سابقا بأن عدد المهاجرين المتواجدين في الأراضي الروسية انخفض منذ تفشي جائحة فيروس كورونا من ما بين 10 و11 مليون شخص إلى 7 ملايين شخص.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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