الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بزيادة الايام المفتوحة لتلقي اللقاح

تعليمات جديدة لإرسال الرسائل الخلوية بالجملة

شاهد بقضية مستشفى السلط: لا وجود لوصف وظيفي لمراقب خزانات الأكسجين

صورة رئيس الوزراء تجتاح مواقع التواصل

الخصاونة يطالب بتكاتف القطاعين العام والخاص لحل مشكلة البطالة في الأردن

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

وزير السياحة يطلق برنامج أردننا جنة - صور

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازة سـنـوية ابتداءً من الاحد

الحكومة : إعادة تفعيل المخالفات بشكل أكبر

مصدر لـ الوكيل : لم يتم تأجيل أقساط القروض في البنوك

الخميس، 10-06-2021 01:02 م

روسيا تعين دبلوماسيا في مقدونيا الشمالية

161850942127696100


الوكيل الإخباري- أعلنت روسيا دبلوماسيا في سفارة مقدونيا الشمالية لدى موسكو شخصية غير مرغوب فيها.

اضافة اعلان

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس "تمت في 10 يونيو الجاري دعوة القائمة بأعمال سفير جمهورية مقدونيا الشمالية لدى الاتحاد الروسي، أوليفيرا تشاوشيفسكايا-ديموفسكايا إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث جرى تسليمها مذكرة دبلوماسية حول إعلان موظف في سفارتها شخصية غير مرغوب فيها".

وأضاف أن "هذا الإجراء يعد ردا على القرار غير المبرر الذي اتخذته مقدونيا الشمالية في مايو الماضي حول إعلان دبلوماسي روسي في سكوبيي شخصية غير مرغوب فيها".
المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
حوث

الحوثيون يستعدون لإعادة فتح مطار صنعاء

107f24f0e22f40dda31ebe9136b9c73b_18-6sy77ggnvshalg1wmu8rutr0wqf2zx7rtaxpyqk5hhv

السيسي: معاقبة قاض وتخصيص أراضٍ جديدة للجيش المصري

60c1af7b42360431225f2129

بولندا: اعتقال رجل بتهمة التجسس لصالح روسيا

1049203708_0_80_2256_1301_1000x541_80_0_0_07e9d51402c84432f54ae86a7a2ec06d

سويسرا تكشف مقر قمة بوتين و بايدن

60c1969642360474716b8ddd

وفاة 12 شخصا على الأقل في حادث تحطم طائرة عسكرية في ميانمار

60c160274c59b75b5f177ee8 (1)

مشروع قرار للبرلمان الاوروبي حول روسيا

أخبار متعلقة
0e1eb9bf-de58-4a52-a759-04d858af99c6_16x9_1200x676

بايدن: واشنطن تسعى لإقامة علاقات مستقرة مع موسكو

عراق

العراق يشيد بدعم روسيا بشأن إرسال مراقبين للانتخابات

1-1431621 (1)

مسؤول سوري : لا صحة لما يتم تناقله عن تلقي بشار الاسد مطعوم سبوتنيكV

1-1441798

ألمانيا تمنع خطوط طيران روسية من استخدام مجالها الجوي

4a40545986b088ae5ea8608fcb9df749

القضاء الروسي يفرض غرامة على تويتر

60adeaf34c59b75ab35e4c98

سفارة تونس بموسكو توضح أسباب تعذر عودة الطلبة التونسيين إلى روسيا