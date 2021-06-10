روسيا تعين دبلوماسيا في مقدونيا الشمالية

الوكيل الإخباري- أعلنت روسيا دبلوماسيا في سفارة مقدونيا الشمالية لدى موسكو شخصية غير مرغوب فيها.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس "تمت في 10 يونيو الجاري دعوة القائمة بأعمال سفير جمهورية مقدونيا الشمالية لدى الاتحاد الروسي، أوليفيرا تشاوشيفسكايا-ديموفسكايا إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث جرى تسليمها مذكرة دبلوماسية حول إعلان موظف في سفارتها شخصية غير مرغوب فيها".



